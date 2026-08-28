In Piazza Vecchia a Bergamo iniziato l’allestimento del Landscape Festival - Foto
L’EVENTO. Il focus scelto per il 2026 è quello di un nuovo Rinascimento, nel quale cultura e scienza dialogano in modo compiuto e integrato.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Dal 4 al 20 settembre Bergamo ospiterà la sedicesima edizione di Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio, manifestazione diventata un punto di riferimento per la cultura del paesaggio inteso come progetto culturale: in Piazza Vecchia nella mattinata di 28 agosto sono iniziati i lavori di allestimento.
Un nuovo Rinascimento
Il focus scelto per il 2026 dalla manifestazione, promossa dall’associazione culturale Arketipos e dal Comune di Bergamo, è quello di un nuovo Rinascimento, nel quale cultura e scienza dialogano in modo compiuto e integrato. Una visione in cui il paesaggio diventa strumento di rigenerazione ecologica e inclusione sociale, capace di creare relazioni.
In questa prospettiva rinnovata, la storica Piazza Vecchia, in Città Alta, cambia volto, superando il format della grande installazione vegetale e valorizzando la cornice urbana, con i dehors e gli spazi vissuti dai cittadini come parte integrante dell’identità della piazza.
Il progetto «Così è, se vi appare» è stato affidato alla paesaggista e garden designer Cristina Mazzucchelli. L’installazione giocherà con volumi specchianti e con l’incontro tra la visione istituzionale della città e il suo tessuto commerciale.
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