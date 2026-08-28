In Piazza Vecchia a Bergamo iniziato l’allestimento del Landscape Festival - Foto

Un nuovo Rinascimento

Il focus scelto per il 2026 dalla manifestazione, promossa dall’associazione culturale Arketipos e dal Comune di Bergamo, è quello di un nuovo Rinascimento, nel quale cultura e scienza dialogano in modo compiuto e integrato. Una visione in cui il paesaggio diventa strumento di rigenerazione ecologica e inclusione sociale, capace di creare relazioni.