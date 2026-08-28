Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 28 Agosto 2026

In Piazza Vecchia a Bergamo iniziato l’allestimento del Landscape Festival - Foto

L’EVENTO. Il focus scelto per il 2026 è quello di un nuovo Rinascimento, nel quale cultura e scienza dialogano in modo compiuto e integrato.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

In Piazza Vecchia a Bergamo iniziato l’allestimento del Landscape Festival - Foto
I lavori in piazza Vecchia
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Dal 4 al 20 settembre Bergamo ospiterà la sedicesima edizione di Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio, manifestazione diventata un punto di riferimento per la cultura del paesaggio inteso come progetto culturale: in Piazza Vecchia nella mattinata di 28 agosto sono iniziati i lavori di allestimento.

In Piazza Vecchia a Bergamo iniziato l’allestimento del Landscape Festival - Foto
(Foto di Bedolis)
In Piazza Vecchia a Bergamo iniziato l’allestimento del Landscape Festival - Foto
(Foto di Bedolis)

Un nuovo Rinascimento

Il focus scelto per il 2026 dalla manifestazione, promossa dall’associazione culturale Arketipos e dal Comune di Bergamo, è quello di un nuovo Rinascimento, nel quale cultura e scienza dialogano in modo compiuto e integrato. Una visione in cui il paesaggio diventa strumento di rigenerazione ecologica e inclusione sociale, capace di creare relazioni.

In Piazza Vecchia a Bergamo iniziato l’allestimento del Landscape Festival - Foto
(Foto di Bedolis)
In Piazza Vecchia a Bergamo iniziato l’allestimento del Landscape Festival - Foto
(Foto di Bedolis)

In questa prospettiva rinnovata, la storica Piazza Vecchia, in Città Alta, cambia volto, superando il format della grande installazione vegetale e valorizzando la cornice urbana, con i dehors e gli spazi vissuti dai cittadini come parte integrante dell’identità della piazza.

Il progetto «Così è, se vi appare» è stato affidato alla paesaggista e garden designer Cristina Mazzucchelli. L’installazione giocherà con volumi specchianti e con l’incontro tra la visione istituzionale della città e il suo tessuto commerciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
VERDE
Ambiente
Arte, cultura, intrattenimento
Cristina Mazzucchelli
Comune di Bergamo
Arketipos