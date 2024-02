In Seminario il concerto per la pace: «La musica è universale, unisce i popoli»

Il messaggio

«Dalla voce di Bergamo alle onde del Mediterraneo la musica naviga per unire i cuori nella pace con la sua natura universale, vincendo le barriere ideologiche e culturali – spiega monsignor Giulio Dellavite, delegato vescovile per le Relazioni istituzionali e gli eventi diocesani – diventando un ponte per opporsi a ogni violenza in tutte le aree afflitte dalla “terza guerra mondiale a pezzi”, come Papa Francesco ha definito la tragica escalation dei conflitti. La terra di Bergamo, il mare di Venezia, il cielo sconfinato che abbraccia il mondo, diventano così la scia luminosa sulla quale, oggi, siamo invitati a incamminarci come “pellegrini di pace”». A valorizzare il messaggio di pace la figura di Papa Giovanni XXIII, «che fu un pellegrino di pace in tutta la sua vita – sottolinea don Gustavo Bergamelli, rettore del Seminario di Bergamo intitolato proprio al Pontefice bergamasco – come cappellano militare nella prima guerra mondiale, Delegato apostolico in Turchia e Bulgaria, salvando tante vite di bambini ebrei nel secondo conflitto mondiale, poi nel cuore dell’Europa come Nunzio a Parigi per arrivare alla porta sul Mediterraneo, Venezia, da dove, come Patriarca, partì per diventare Sommo Pontefice, consegnando al mondo come testamento, poche settimane prima di morire, la grande enciclica “Pacem in terris”, scongiurando così una terza guerra mondiale nella lotta di America e Russia con i missili su Cuba».