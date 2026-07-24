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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 24 Luglio 2026

In viaggio verso le vacanze: scatta il piano di Anas per l’esodo estivo

VIABILITÀ. In tre giorni previsto il transito di 27 milioni di veicoli. Fino al 7 settembre sarà chiuso o sospeso l’83% dei cantieri.

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Redazione Web
Redazione Web

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In viaggio verso le vacanze: scatta il piano di Anas per l’esodo estivo

Bergamo

Per il primo grande fine settimana di partenze per le vacanze scatta il piano esodo estivo di Anas. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, lungo strade e autostrade gestite dall’azienda è previsto lo spostamento di oltre 27 milioni di veicoli: fino al 7 settembre saranno quindi chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi.

«Sono operativi 2.500 persone tra personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle sale operative e della sala situazioni nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Vogliamo assicurare vacanze serene a chi si mette in viaggio, con la raccomandazione per tutti e senza eccezioni di avere sempre comportamenti corretti alla guida», ha spiegato Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas.

Il picco del fine settimana è atteso già nel pomeriggio di venerdì 24 luglio, poi nella mattinata di sabato 25 e nel pomeriggio di domenica 26. Il divieto di transito ai mezzi pesanti è in vigore venerdì 24 dalle 16 alle 22, sabato 25 dalle 8 alle 16 e domenica 26 dalle 7 alle 22.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 «Autostrada del Mediterraneo» che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 «Appia» assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

I consigli utili

Questi i consigli di Anas per viaggiare sicuri:
- Dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d’acqua per evitare disidratazione durante il viaggio soprattutto nei giorni in cui è previsto grande caldo
- Controllare il veicolo, in particolare pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua
- Consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, quando i tempi di percorrenza potranno essere maggiori della norma, valutando eventuali percorsi alternativi
- Non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida
- Tutti i passeggeri e il guidatore, senza eccezioni, devono indossare la cintura e assicurare i bambini nei seggiolini o negli adattatori (fino a 1,50 metri di altezza)
- Rispettare i limiti di velocità e tenersi sempre sulla corsia libera a destra mantenendo la distanza di sicurezza
- In caso di stanchezza o sensazione di sonno fermarsi subito, in sicurezza nelle aree di servizio, per riposarsi e recuperare le energie
- Non distrarsi mai alla guida. Sono tre i tipi di distrazione da evitare quando si conduce un veicolo: distrazione visiva, non guardare la strada; distrazione cognitiva, non porre attenzione alla guida; distrazione manuale, avere le mani impegnate sul volante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Claudio Andrea Gemme
anas