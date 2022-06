Incidenza (quasi raddoppiata) in 7 giorni. L’analisi di Pregliasco su «L’Eco» di martedì

La tendenza al rialzo dei casi Covid è cristallizzata in un dato che fa riflettere: nella Bergamasca l’incidenza dei nuovi casi positivi ogni 100mila abitanti è arrivata a quota 307 , mentre una settimana fa era a 177 : quindi un’impennata del 73,4% del valore dell’incidenza in una settimana. Numeri pressoché analoghi in Lombardia , con l’incidenza che è schizzata a 540 rispetto al valore di 327 che si registrava il 20 giugno e l’incremento è del 65,1% .