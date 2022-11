Incuria e cibo avariato, denuncia al sushi bar

Cucina in condizioni disastrose, materie prime prive dei riferimenti di tracciabilità e in pessimo stato di conservazione poiché ritrovate in un abbattitore spento: mercoledì mattina la polizia locale è intervenuta in un locale di cui il Comune non ha diffuso le generalità, un sushi-bar che affaccia su via Angelo Mai, e ha denunciato la titolare, C. W., 40 anni, per i reati sulla disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande; sequestrata la merce deperibile.