Inseguimento in centro a Bergamo: due uomini bloccati in via San Francesco

Inseguimento in centro a Bergamo e due uomini arrestati dagli agenti della polizia di Stato. Durante un posto di controllo in via Frizzoni, il conducente di un’auto - alla vista degli agenti - non si è fermato e ha accelerato, innescando un inseguimento ad alta velocità tra le vie del centro, attraversando incroci nonostante il semaforo rosso. L’inseguimento si è concluso in via San Francesco, strada senza uscita, dove gli agenti hanno raggiunto il veicolo e bloccato conducente e passeggero.

Trovai cocaina e oppiacei

Durante la perquisizione, uno dei due uomini è stato trovato in possesso di 10,5 grammi di cocaina e 6 grammi di oppiacei sintetici, suddivisi in singole dosi, e 440 euro in contanti. I due, entrambi italiani senza fissa dimora, di 41 e 44 anni, sono stati arrestati uno per reato di fuga dopo l’intimazione dell’alt e l’altro per possesso, detenzione e traffico di stupefacenti. L’auto è stata sequestrata ai fini della confisca e la patente del conducente ritirata per la successiva sospensione.