Intossicati da monossido di carbonio, crescita del 25% dei casi in provincia

L’aumento delle bollette dell’energia comincia ad avere ricadute allarmanti dirette sulla salute delle persone. Secondo i dati della Medicina iperbarica di Habilità Zingonia, il numero di persone intossicate da monossido di carbonio che hanno avuto bisogno di sottoporsi a una seduta di ossigeno terapia in camera iperbarica nel 2022 è cresciuto del 25%. I dati aggiornati a martedì scorso parlano di 20 trattamenti d’emergenza per intossicazione da monossido di carbonio, tra cui 13 donne e 7 uomini, nel 2022. Il paziente più giovane trattato in camera iperbarica aveva 16 anni e il più anziano 47. Le cause più frequenti di intossicazione da monossido di carbonio sono l’utilizzo di bracieri utilizzati per supplire a riscaldamenti autonomi impiegati sempre meno per ridurre il carico delle bollette, oppure il malfunzionamento di caldaie difettose o di camini con canne fumarie non controllate.