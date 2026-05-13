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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 13 Maggio 2026
in aggiornamento

Investimento in piazza Risorgimento a Bergamo: gravissimo un bambino di 9 anni

LO SCHIANTO. L’incidente è avvenuto mercoledì 13 maggio verso le 16.30.

Investimento in piazza Risorgimento a Bergamo: gravissimo un bambino di 9 anni
Il luogo dell’investimento in Piazzale Risorgimento a Bergamo

Bergamo

Un bambino di 9 anni è stato investito da un’auto in via Risorgimento a Bergamo. L’incidente che è avvenuto mercoledì 13 maggio verso le 16.30.

Sul posto sono subito accorse in codice rosso, di massima gravità, un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo e un’auto medica che hanno prestato i primi soccorsi al bimbo.

È subito giunta anche una pattuglia della polizia locale per regolare il traffico e per effettuare i rilievi. Il bambino è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e sarebbe in gravissime condizioni.

Da una prima ricostruzione il bimbo era appena sceso dall’auto del padre e stava per attraversare la strada e raggiungere l’abitazione dal lato opposto della strada, Il camion fermo dietro l’auto ha suonato il clacson per cercare di mettere in allerta il bimbo del sopraggiungere di un’auto, una Smart dal lato opposto, ma purtroppo il conducente dall’auto non è riuscito ad evitare l’impatto.

Investimento in piazza Risorgimento a Bergamo: gravissimo un bambino di 9 anni
Incidente Piazza Risorgimento Bergamo, un bambino di 9 anni è stato investito mercoledì 13 maggio verso le 16.30

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