Investiti da un’auto mentre vanno a scuola, fratture per due dodicenni

Momenti di paura lunedì mattina, 15 gennaio, in via Corridoni dove, attorno alle 8, due ragazzini di 12 anni sono stati investiti da un’auto mentre attraversavano le strisce pedonali per raggiungere la vicina scuola media dell’istituto comprensivo «Giuliano Donati Petteni» che si trova in via Buratti. Per fortuna i due dodicenni non hanno riportato gravi ferite, ma solo fratture, uno a un piede e l’altro a un polso.

«Erano spaventati per l’accaduto, ma coscienti e, per fortuna feriti non in modo grave – rileva la dirigente scolastica Alessandra Feroldi –: mi hanno immediatamente avvisato dell’incidente e sono arrivata sul posto quando i nostri due studenti erano ancora lì, subito soccorsi poi dal personale del 118».

I due dodicenni frequentano entrambi la seconda media, ma non nella stessa classe: sono però amici fuori dalla scuola perché vivono nella stessa zona. Le medie Petteni sono frequentate da 280 ragazzi, molti dei quali vivono nel quartiere residenziale attorno. Proprio come i due dodicenni investiti: «I ragazzi delle medie sono tutti autorizzati a raggiungere la scuola e a tornare a casa da soli, proprio come i due dodicenni», evidenzia la preside. Molti attraversano via Corridoni all’altezza dei vari attraversamenti pedonali. I due ragazzini rimasti coinvolti nell’incidente stavano attraversando sulle strisce nei pressi dell’incrocio tra le vie Montello e Marco Antonio Negrisoli: vivendo nella parte nord di via Corridoni, si stavano spostando verso sud per raggiungere la scuola, dove sarebbero arrivati dopo pochi minuti.

Il conducente di un’auto, per cause ancora al vaglio della polizia locale, non li ha visti e li ha investiti: proveniva da Ranica. Erano le 8 in punto. Immediato l’allarme al 112, visto che all’investimento hanno assistito diverse persone, in auto e a piedi. Il 118 ha inviato in via Corridoni un’ambulanza: i due dodicenni sono comunque sempre rimasti coscienti e assistiti dai passanti in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, giunti comunque nel giro di pochi minuti. Stabilizzati, sono poi stati portati entrambi al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove sono stati visitati e medicati, raggiunti dai genitori e dimessi. Nel frattempo la notizia è giunta fino alla vicina scuola.