Investito a Loreto, la lettera dei genitori di Giulio: «Porteremo per sempre nel cuore l’amore di Bergamo»

siamo la mamma e il papà del piccolo Giulio. La prematura scomparsa di nostro figlio ha lasciato un vuoto incolmabile nelle nostre vite. In giorni segnati da una sofferenza che nessun genitore dovrebbe mai conoscere, abbiamo però sentito intorno a noi un abbraccio sincero e straordinario da parte di tantissime persone.Ringraziamo di cuore la scuola Imiberg, la Time 4.2. i nostri amici, le mamme, i papà, le comunità di Loreto e San Paolo che si sono stretti a noi in questo tragico momento.

I messaggi, le parole, i gesti di affetto e la partecipazione ricevuta ci hanno profondamente commossi e hanno dato forza non solo a noi, ma anche alla nostra famiglia e al fratello Giorgio che, in mezzo a questo immenso dolore, ha potuto sentire il calore umano di tante persone. Porteremo per sempre nel cuore l’amore e la solidarietà che Bergamo ci ha dimostrato.