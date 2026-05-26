Investito a Loreto, la lettera dei genitori di Giulio: «Porteremo per sempre nel cuore l’amore di Bergamo»
LA MISSIVA. Le parole di ringraziamento della famiglia bimbo investito a nel quartiere di Loreto a Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Gentile Direttore,
siamo la mamma e il papà del piccolo Giulio. La prematura scomparsa di nostro figlio ha lasciato un vuoto incolmabile nelle nostre vite. In giorni segnati da una sofferenza che nessun genitore dovrebbe mai conoscere, abbiamo però sentito intorno a noi un abbraccio sincero e straordinario da parte di tantissime persone.Ringraziamo di cuore la scuola Imiberg, la Time 4.2. i nostri amici, le mamme, i papà, le comunità di Loreto e San Paolo che si sono stretti a noi in questo tragico momento.
I messaggi, le parole, i gesti di affetto e la partecipazione ricevuta ci hanno profondamente commossi e hanno dato forza non solo a noi, ma anche alla nostra famiglia e al fratello Giorgio che, in mezzo a questo immenso dolore, ha potuto sentire il calore umano di tante persone. Porteremo per sempre nel cuore l’amore e la solidarietà che Bergamo ci ha dimostrato.
Con profonda riconoscenza,
La tragica morte del piccolo Giulio Lovera, il bimbo di 9 anni investito da un’auto il 13 maggio in piazzale Risorgimento a Loreto, ha profondamente scosso tutta la città. A due settimane dall’incidente, il grazie della famiglia per il calore ricevuto.
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