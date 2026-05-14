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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 14 Maggio 2026

Giulio, morto a 9 anni. L’amico sacerdote: «Un bambino pieno di energia»

IL DOLORE. «Era molto legato al fratello, tra loro c’era un rapporto davvero speciale». Il ricordo di Don Vincenzo Pasini, vicario parrocchiale nella comunità di San Paolo Apostolo.

Davide Amato
Davide Amato Redattore
Giulio, morto a 9 anni. L’amico sacerdote: «Un bambino pieno di energia»
Lumini, fiori e preghiere per Giulio a Loreto
(Foto di Bedolis)

«Questo è uno di quei drammi pesanti che spiazzano completamente e fanno toccare con mano quanto la vita sia fragile e precaria». Don Vincenzo Pasini, vicario parrocchiale nella comunità di San Paolo Apostolo a Bergamo, parla con la voce segnata dalla commozione ricordando Giulio Lovera, il bimbo di nove anni morto dopo essere stato investito nel quartiere di Loreto, in piazzale Risorgimento.

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«Una famiglia meravigliosa»

Il sacerdote conosce bene la famiglia, che abita in via Gaudenzi a San Paolo, e nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, appreso il tragico incidente, si è precipitato in ospedale per affiancarla, condividendo il dolore e lo smarrimento. «Li seguo da anni – racconta don Pasini –. Sono una famiglia meravigliosa. Giovanni, il papà, è originario di Torino. E siamo amici da tanto tempo. A New York aveva conosciuto Loredana, bergamasca di Mozzo. E insieme hanno costruito il loro cammino di coppia e di matrimonio, affrontando prove molto difficili».

«Era molto legato al fratello. Tra loro c’era un rapporto davvero speciale»

La famiglia aveva già attraversato anni segnati dalla sofferenza per i problemi di salute dell’altro figlio, fratello maggiore di Giulio. «Un cammino duro, impegnativo» riflette don Pasini. Nonostante tutto, i genitori hanno sempre affrontato le difficoltà «con forza e dedizione», «divisi tra gli impegni lavorativi e i figli». «Giovanni lavora alla Siad mentre Loredana ha un centro estetico in piazza Risorgimento, a pochi metri dal punto dell’incidente - prosegue il sacerdote -. Hanno sempre avuto tanti pensieri, per loro non era facile partecipare con continuità alla vita della comunità e della parrocchia ed io ero un po’ il collante».

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«Un bambino pieno di energia»

In questo contesto Giulio rappresentava una presenza luminosa nella famiglia. «Era un bambino vivace, esuberante, pieno di energia - racconta don Pasini -. Frequentava la scuola Imiberg ed era molto legato al fratello. Tra loro c’era un rapporto davvero speciale». La sua morte improvvisa è arrivata come «un fulmine a ciel sereno», aggiunge il sacerdote, ancora incredulo davanti a una tragedia così devastante. Esprime parole di cordoglio anche don Giovanni Lombarda, parroco di Loreto, che è stato tra i primi ad arrivare sul luogo dell’incidente insieme al curato don Attilio Rossoni «Appena ho saputo, sono accorso e ho chiesto al fratello cosa fosse successo - racconta -. Eravamo abbastanza vicini al semaforo e la dinamica in quei momenti era molto confusa. Il bimbo era già a terra, privo di sensi. Con don Attilio abbiamo pregato perché potesse farcela».

La camera ardente sarà allestita oggi, giovedì 14 maggio, alla Casa del commiato di Brembate Sopra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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