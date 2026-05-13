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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 13 Maggio 2026

Dopo l’investimento mortale, flash mob spontaneo e silenzioso in piazzale Risorgimento- Foto

LA MANIFESTAZIONE. Alcuni genitori spontaneamente si sono radunati sul luogo dell’incidente di mercoledì 13 maggio dove è deceduto un bambino di 9 anni.

Dopo l’investimento mortale, flash mob spontaneo e silenzioso in piazzale Risorgimento- Foto
Flash mob spontaneo in piazzale Risorgimento a Bergamo, dove nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio è morto un bambino di 9 anni investito da un’auto. I residenti e alcune famiglie hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia colpita dal lutto e porre all’attenzione il problema della sicurezza stradale sulla piazza.
(Foto di D)

Bergamo

Un flash mob silenzioso per esprimere vicinanza alla famiglia del bambino investito mortalmente nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio e riportare l’attenzione sul problema della sicurezza in piazzale Risorgimento nel quartiere di Loreto a Bergamo.

Alcune famiglie di residenti e della vicina scuola Rodari si sono ritrovati in piazza accendendo dei lumini e delle candele per un momento di silenzioso e commosso raccoglimento nel punto del tragico schianto.

Dopo l’investimento mortale, flash mob spontaneo e silenzioso in piazzale Risorgimento- Foto
Flash mob spontaneo in piazzale Risorgimento a Bergamo, dove nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio è morto un bambino di 9 anni investito da un’auto. I residenti e alcune famiglie hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia colpita dal lutto e porre all’attenzione il problema della sicurezza stradale sulla piazza.
Dopo l’investimento mortale, flash mob spontaneo e silenzioso in piazzale Risorgimento- Foto

I bambini hanno disegnato sull’asfalto frasi, fiori e anche delle strisce pedonali nella posizione in cui, secondo loro, avrebbero reso più sicuro l’attraversamento della strada. Piazza Risorgimento, infatti, da alcuni anni è stata trasformata in una area verde con parco giochi, ma è comunque rimasta attraversata da una strada che la rende piuttosto pericolosa. Le famiglie chiedono al Comune di intervenire per renderla più sicura.

Dopo l’investimento mortale, flash mob spontaneo e silenzioso in piazzale Risorgimento- Foto
Flash mob spontaneo in piazzale Risorgimento a Bergamo, dove nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio è morto un bambino di 9 anni investito da un’auto. I residenti e alcune famiglie hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia colpita dal lutto e porre all’attenzione il problema della sicurezza stradale sulla piazza.

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