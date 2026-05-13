Dopo l’investimento mortale, flash mob spontaneo e silenzioso in piazzale Risorgimento- Foto

Alcune famiglie di residenti e della vicina scuola Rodari si sono ritrovati in piazza accendendo dei lumini e delle candele per un momento di silenzioso e commosso raccoglimento nel punto del tragico schianto.

I bambini hanno disegnato sull’asfalto frasi, fiori e anche delle strisce pedonali nella posizione in cui, secondo loro, avrebbero reso più sicuro l’attraversamento della strada. Piazza Risorgimento, infatti, da alcuni anni è stata trasformata in una area verde con parco giochi, ma è comunque rimasta attraversata da una strada che la rende piuttosto pericolosa. Le famiglie chiedono al Comune di intervenire per renderla più sicura.