Dopo l’investimento mortale, flash mob spontaneo e silenzioso in piazzale Risorgimento- Foto
LA MANIFESTAZIONE. Alcuni genitori spontaneamente si sono radunati sul luogo dell’incidente di mercoledì 13 maggio dove è deceduto un bambino di 9 anni.
Bergamo
Un flash mob silenzioso per esprimere vicinanza alla famiglia del bambino investito mortalmente nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio e riportare l’attenzione sul problema della sicurezza in piazzale Risorgimento nel quartiere di Loreto a Bergamo.
Alcune famiglie di residenti e della vicina scuola Rodari si sono ritrovati in piazza accendendo dei lumini e delle candele per un momento di silenzioso e commosso raccoglimento nel punto del tragico schianto.
I bambini hanno disegnato sull’asfalto frasi, fiori e anche delle strisce pedonali nella posizione in cui, secondo loro, avrebbero reso più sicuro l’attraversamento della strada. Piazza Risorgimento, infatti, da alcuni anni è stata trasformata in una area verde con parco giochi, ma è comunque rimasta attraversata da una strada che la rende piuttosto pericolosa. Le famiglie chiedono al Comune di intervenire per renderla più sicura.
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