Il saluto al papà, poi travolto mentre attraversava la strada: Giulio morto a 9 anni

Appena sceso dall’auto di papà, attraversava la strada per andare dalla mamma. È una tragedia che toglie il respiro quella di Giulio Lovera, il bambino investito da un’auto mercoledì pomeriggio in piazzale Risorgimento, a Loreto, e strappato alla vita a soli 9 anni. Il dramma di un’intera famiglia che, come nel peggiore degli incubi, si è trovata riunita lì, attorno al loro piccolo disteso a terra, negli interminabili minuti – circa 20, raccontano i testimoni – in cui i soccorritori tentavano di rianimarlo. Momenti drammatici, che hanno preceduto il trasporto in ospedale, dove poi il piccolo è morto.

La dinamica dell’incidente

Piazzale Risorgimento, a Loreto, teatro della tragedia che ha visto l’investimento mortale di un bambino di 9 anni, Giulio Lovera È successo tutto attorno alle 16.30. Il bambino, secondo una prima ricostruzione della dinamica da parte della polizia locale, si trovava in auto con il padre Giovanni in piazzale Risorgimento. Incolonnati al semaforo, direzione via Broseta, il padre avrebbe accostato per parcheggiare e far scendere il figlio. Giulio è sceso dall’auto con l’intenzione di raggiungere la madre Loredana Dall’Ora, titolare del negozio «L’Arte Estetica», posizionato sul lato opposto della strada. A quel punto Giulio avrebbe attraversato la carreggiata, all’altezza del supermercato Unes, passando davanti a un camion, anch’esso fermo, quando è stato travolto da una Smart proveniente dalla direzione opposta. Inutile il segnale lanciato dal clacson del camion, il cui conducente si era accorto della presenza del bambino e ha suonato ripetutamente per avvertirlo del possibile pericolo.

L’impatto con la vettura - guidata da una 70enne di Bergamo che non ha visto sopraggiungere il bambino - è stato violentissimo. Giulio è caduto e ha perso copiosamente sangue, soprattutto dalla testa. Uno schianto così forte da allertare cittadini e commercianti presenti nella via, da cui sono partite immediatamente, e in contemporanea, diverse chiamate ai soccorsi. Tra loro anche una cassiera del supermercato Unes, che si trova di fronte, e che si è subito adoperata per attivare tempestivamente il numero di emergenza.

Piazzale Risorgimento, a Loreto, teatro della tragedia. Sulla sinistra la Smart che ha investito il piccolo

Un passante ha tentato di rianimarlo

Di lì a pochi minuti, oltre alla polizia locale - che ha chiuso la strada per permettere le operazioni di soccorso - sono arrivate un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo e un’auto medica dell’Ospedale Papa Giovanni. Le condizioni di Giulio però sono apparse subito gravissime.

Un passante, raccontano ancora i testimoni, ha cercato di rianimarlo a lungo in attesa dei soccorsi, praticandogli il massaggio cardiaco e rialzandosi con una maschera di sangue su tutto il corpo. Uno choc a cui hanno assistito anche il fratello di Giulio, sul posto insieme alla madre Loredana. Provata da quegli istanti d’attesa e di confusione, la donna a un certo punto non si è retta più in piedi ed è stata fatta sedere su una sedia recuperata da alcuni passanti. Sotto choc anche la donna alla guida della vettura che ha investito Giulio (la 70enne si è fermata per diverse ore sul posto, per rispondere alle domande della polizia locale, che ha ascoltato anche altri testimoni, tra cui un bambino e una ragazza).

La scritta apparsa in serata sull’asfalto nei pressi dell’incidente mortale di piazzale Risorgimento dove è stato investito mortalmente un bambino di 9 anni

(Foto di Beppe Bedolis) Dopo svariati tentativi di far ripartire il cuore del bimbo è scattata la corsa in ospedale, dove però nel tardo pomeriggio Giulio è deceduto. C’è sgomento e dolore per un lutto che ha stravolto non solo la famiglia del bambino, che abitava in via Gaudenzi nel quartiere San Paolo, ma che ha destato profondo cordoglio anche a Loreto, dove si è consumata la tragedia.

Il flash mob silenzioso di mercoledì sera

Già nella serata di mercoledì diversi cittadini si sono ritrovati in piazzale Risorgimento per un momento di raccoglimento in memoria di Giulio. Disegni, fiori e preghiere per lui. Cordoglio anche alla scuola frequentata dal piccolo, l’istituto Imiberg nel quartiere di Santa Lucia, dove la tragica notizia ha lasciato sgomenta l’intera comunità scolastica.