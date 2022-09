Scontro tra moto e bici, grave ciclista

Scontro tra uno scooter Honda Sh 125 e una bicicletta in via per Azzano, a Bergamo, martedì 27 settembre intorno alle 13.30. Ad avere la peggio un uomo di 47 anni che era sulla bici: è caduto a terra e le sue condizioni sono parse subito critiche.



Lo scontro è avvenuto nelle vicinanze del cimitero di Colognola: entrambi i mezzi stavano viaggiando sulla stessa carreggiata, in direzione di Bergamo. Il ciclista è stato soccorso da un’ambulanza che lo ha poi trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia locale di Bergamo.