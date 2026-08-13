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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 13 Agosto 2026

Italia-Irlanda del Nord a Bergamo, ultras occupano i posti di altri tifosi e li costringono ad andarsene: sette Daspo per 31 anni - Video

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IL PROVVEDIMENTO. I provvedimenti del Questore di Bergamo dopo gli episodi alla New Balance Arena: per i sette appartenenti al gruppo di estrema destra «Ultras Italia» anche 10 anni complessivi di obbligo di firma. Sugli spalti momenti di tensione davanti a numerose famiglie e minori presenti allo stadio.

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Trentuno anni complessivi di divieto di accesso agli impianti sportivi e dieci anni di obbligo di firma. È il bilancio dei provvedimenti emessi dal Questore di Bergamo nei confronti di sette appartenenti al gruppo di tifo organizzato «Ultras Italia» (formazione connotata da un’impostazione ideologica di estrema destra), individuati dopo gli episodi avvenuti durante Italia-Irlanda del Nord, partita di qualificazione ai Mondiali 2026 disputata il 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo.

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Secondo quanto ricostruito dalla Digos attraverso le immagini della videosorveglianza dello stadio, alcuni tifosi avrebbero occupato posti assegnati ad altri spettatori, pur avendo biglietti per settori differenti. Avrebbero poi accerchiato e costretto alcune persone a lasciare i propri posti, provocando momenti di tensione sugli spalti, dove erano presenti anche numerose famiglie e minori.

I Daspo

Al termine degli accertamenti, i sette sono stati identificati e deferiti all’Autorità giudiziaria. Si tratta di persone nate tra il 1991 e il 2005 e provenienti dalle province di Rimini, Vicenza, Pesaro-Urbino, Genova e Roma, oltre a due residenti nel Fermano.

Nel dettaglio, il Questore ha disposto un Daspo di 10 anni con due anni di obbligo di firma, uno di 5 anni con due anni di firma, uno di 4 anni con due anni di firma e quattro Daspo di 3 anni, ciascuno con un anno di obbligo di firma.

I provvedimenti vietano l’accesso alle manifestazioni calcistiche, ufficiali e amichevoli, negli impianti sportivi italiani ed europei e impediscono inoltre agli interessati di acquistare personalmente i biglietti attraverso i sistemi di ticketing.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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