Italia-Irlanda del Nord a Bergamo, ultras occupano i posti di altri tifosi e li costringono ad andarsene: sette Daspo per 31 anni - Video

Trentuno anni complessivi di divieto di accesso agli impianti sportivi e dieci anni di obbligo di firma. È il bilancio dei provvedimenti emessi dal Questore di Bergamo nei confronti di sette appartenenti al gruppo di tifo organizzato «Ultras Italia» (formazione connotata da un’impostazione ideologica di estrema destra), individuati dopo gli episodi avvenuti durante Italia-Irlanda del Nord , partita di qualificazione ai Mondiali 2026 disputata il 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo.

Secondo quanto ricostruito dalla Digos attraverso le immagini della videosorveglianza dello stadio, alcuni tifosi avrebbero occupato posti assegnati ad altri spettatori, pur avendo biglietti per settori differenti. Avrebbero poi accerchiato e costretto alcune persone a lasciare i propri posti, provocando momenti di tensione sugli spalti, dove erano presenti anche numerose famiglie e minori.