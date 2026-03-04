Burger button
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 04 Marzo 2026

L’8 marzo a Bergamo tra spettacoli, musica e impegno civile

GLI EVENTI. Dal 5 all’8 marzo quattro appuntamenti in città per la Giornata internazionale della donna: teatro, concerto, una mostra del Liceo Falcone e un evento dedicato alla prevenzione.

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Bergamo rinnova il proprio impegno sui temi dei diritti, della libertà e della piena partecipazione delle donne alla vita sociale e culturale della comunità. L’Assessorato alle Pari Opportunità promuove e sostiene quattro iniziative che intrecciano cultura, memoria e protagonismo giovanile.

«L’8 marzo non è solo una ricorrenza simbolica, ma un momento di consapevolezza e responsabilità collettiva. È l’occasione per riflettere sui traguardi raggiunti, ma anche sulle disuguaglianze che ancora persistono. Come istituzioni abbiamo il dovere di trasformare le parole in azioni concrete, promuovendo politiche che garantiscano pari opportunità e contrastino ogni forma di discriminazione», sottolinea l’assessora alle Pari Opportunità Marzia Marchesi.

Dodici figure letterarie

Il primo appuntamento è «Siamo Marea. Siamo Parole», in programma il 5 marzo alle 21 all’Auditorium di piazza della Libertà. Lo spettacolo, promosso da Addiction School, unisce voce e danza contro la violenza di genere in dodici quadri ispirati a figure letterarie femminili. Durante la serata saranno raccolte offerte per il Centro Antiviolenza Aiuto Donna. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]

.Il 7 marzo alle 17.30 l’Auditorium Sant’Alessandro ospita il concerto «Inedite. Voci pioniere, femminili, libere», promosso da Cgil Bergamo con il patrocinio del Comune. L’iniziativa celebra gli 80 anni del diritto di voto alle donne con un percorso musicale dedicato alle compositrici che hanno segnato la storia della musica. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

L’impegno del liceo Falcone

Sempre il 7 marzo, dalle 14.30 alle 18, alla Biblioteca Tiraboschi sarà inaugurata la mostra «Equitist City. La città delle persone», progetto del Liceo Falcone dedicato a una città più equa e inclusiva. L’esposizione, realizzata da studentesse e studenti nell’ambito del Calendario Civile, sarà visitabile dal 9 al 13 marzo, dalle 10 alle 19.

Infine, domenica 8 marzo alle 18, all’Auditorium del Centro Risorse Educative di Valtesse, l’evento «Forti dentro, Pronte fuori», promosso da Avis Bergamo con diverse realtà associative, offrirà un momento di incontro dedicato a prevenzione, solidarietà e partecipazione civica. Iniziativa aperta alla cittadinanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
Politica (generico)
Sociale
Questioni sociali (generico)
Arte, cultura, intrattenimento
teatro
musica
Marzia Marchesi
Comune di Bergamo
Addiction School
Cgil Bergamo
liceo falcone
Avis Bergamo