Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 04 Marzo 2026

Per l’8 marzo la Rete bergamasca contro la violenza di genere partecipa al corteo in città

L’APPUNTAMENTO. Alle 17.30 dal Piazzale Marconi dietro lo striscione della Rete. A febbraio 108 donne si sono rivolte per la prima volta ai centri antiviolenza di Bergamo e provincia.

In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, la Rete bergamasca contro la violenza di genere parteciperà al corteo previsto a Bergamo. L’appuntamento per chi desidera unirsi è dietro lo striscione della Rete alla manifestazione che partirà alle 17.30 dal Piazzale Marconi. Per questo motivo il consueto presidio mensile in Largo Rezzara non si terrà e riprenderà nel mese di aprile.

La partecipazione al corteo vuole richiamare l’attenzione sulla necessità di difendere e promuovere i diritti delle donne e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione. Un impegno che, sottolinea la Rete, riguarda l’intera società e tutte le persone che la compongono, a prescindere dall’identità di genere, dalla nazionalità o dalla condizione sociale ed economica.

La manifestazione sarà anche un momento per ricordare alcune situazioni che testimoniano la diffusione della violenza di genere. Nel mese di febbraio, 108 donne si sono rivolte per la prima volta a un centro antiviolenza di Bergamo e provincia. Nello stesso periodo in Italia si sono registrati tre femminicidi.

La Rete richiama inoltre l’attenzione sulle discriminazioni ancora presenti nel mondo del lavoro, dove le donne percepiscono in media salari più bassi, e sulle difficoltà che incontrano nel conciliare lavoro, maternità e autonomia personale. Il ricordo della Rete va anche alle «160 giovanissime studentesse uccise il 28 febbraio nella scuola elementare iraniana di Minab: 160 futuri in costruzione, distrutti dalle bombe» per via della guerra in Iran.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Questioni sociali (generico)
Politica
Politica (generico)
famiglia
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Guerra
Rete bergamasca contro la violenza di genere