Per l’8 marzo la Rete bergamasca contro la violenza di genere partecipa al corteo in città

In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, la Rete bergamasca contro la violenza di genere parteciperà al corteo previsto a Bergamo . L’appuntamento per chi desidera unirsi è dietro lo striscione della Rete alla manifestazione che partirà alle 17.30 dal Piazzale Marconi. Per questo motivo il consueto presidio mensile in Largo Rezzara non si terrà e riprenderà nel mese di aprile.

La partecipazione al corteo vuole richiamare l’attenzione sulla necessità di difendere e promuovere i diritti delle donne e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione. Un impegno che, sottolinea la Rete, riguarda l’intera società e tutte le persone che la compongono, a prescindere dall’identità di genere, dalla nazionalità o dalla condizione sociale ed economica.