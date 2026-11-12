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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 12 Novembre 2026

«La carenza di personale si ripercuote sulla sicurezza»: in 300 alla protesta dei vigili del fuoco di Bergamo

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L’INIZIATIVA. I manifestanti sono stati ricevuti dal Prefetto di Bergamo nella mattinata di giovedì 12 novembre.

Lettura meno di un minuto.

Bergamo

Si sono trovati davanti al comando di via Codussi a Bergamo, i vigili del fuoco che hanno organizzato una manifestazione di protesta nella mattinata di giovedì 12 novembre. Erano circa 300 al sit-in e poi in marcia fino alla sede della Prefettura con bandiere e striscioni.

L’incontro con il Prefetto

Carenza di personale e sedi vetuste, sono due delle motivazioni che hanno portato i vigili del fuoco a protestare. Istanze che sono state esplicitate anche nell’incontro con il Prefetto di Bergamo, Luca Rotondi. Una delegazione dei manifestanti è stata, infatti, ricevuta nella sede di via Tasso.

Dopo quasi un’ora di colloquio i rappresentanti si sono detti soddisfatti dell’incontro e hanno riferito che il Prefetto si farà portavoce delle loro istanze nelle sedi opportune. Presente anche l’assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, che si è detto solidale con i vigili del fuoco.

«La carenza di personale si ripercuote sulla sicurezza»: in 300 alla protesta dei vigili del fuoco di Bergamo
I vigili del fuoco manifestano a Bergamo. Giovedì 12 novembre 2026.
(Foto di Colleoni)
«La carenza di personale si ripercuote sulla sicurezza»: in 300 alla protesta dei vigili del fuoco di Bergamo
I rappresentanti dei vigili del fuoco a colloquio con il Prefetto di Bergamo Luca Rotondi
(Foto di Colleoni)

Carenza di personale e sedi vetuste

«Obiettivo dell’iniziativa – scrivono in una nota i sindacati Fns Cisl, Conapo, Fp-Cgil Vvf, Uil-Fp Vvf e Federdistat Cisal – è rappresentare all’opinione pubblica, alla cittadinanza, alle istituzioni il dissenso del personale Vigili del fuoco per recenti scelte dirigenziali operative (una su tutte l’utilizzo di squadre ridotte di quattro unità), la denuncia di sedi di servizio vetuste e obsolete, unitamente al disagio per la marcata carenza di personale che si ripercuote sul soccorso pubblico e sulla sicurezza degli operatori. All’evento ha partecipato unicamente personale libero dal servizio di istituto, pertanto le funzioni e l’operatività di soccorso non sono state precluse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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