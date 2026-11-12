«La carenza di personale si ripercuote sulla sicurezza»: in 300 alla protesta dei vigili del fuoco di Bergamo

Si sono trovati davanti al comando di via Codussi a Bergamo, i vigili del fuoco che hanno organizzato una manifestazione di protesta nella mattinata di giovedì 12 novembre. Erano circa 300 al sit-in e poi in marcia fino alla sede della Prefettura con bandiere e striscioni.

L’incontro con il Prefetto

Carenza di personale e sedi vetuste, sono due delle motivazioni che hanno portato i vigili del fuoco a protestare. Istanze che sono state esplicitate anche nell’incontro con il Prefetto di Bergamo, Luca Rotondi. Una delegazione dei manifestanti è stata, infatti, ricevuta nella sede di via Tasso.

Dopo quasi un’ora di colloquio i rappresentanti si sono detti soddisfatti dell’incontro e hanno riferito che il Prefetto si farà portavoce delle loro istanze nelle sedi opportune. Presente anche l’assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, che si è detto solidale con i vigili del fuoco.

I vigili del fuoco manifestano a Bergamo. Giovedì 12 novembre 2026.

(Foto di Colleoni) I rappresentanti dei vigili del fuoco a colloquio con il Prefetto di Bergamo Luca Rotondi

(Foto di Colleoni)

Carenza di personale e sedi vetuste