La comunità di San Fermo piange don Aldo Riboni: «È stato un esempio»

Nato a Bergamo il 7 agosto del 1937, originario della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, è stato ordinato sacerdote nel 1961. E ha vissuto l’intero suo ministero in città, dapprima come prete del Sacro Cuore e poi, per cinquantacinque anni, nella comunità di San Fermo, che contribuì a fondare presso l’omonima chiesa (nella parrocchia di Sant’Anna) nell’ottobre del 1970 insieme a don Biagio Ferrari e a don Donato Forlani.

Ha inoltre conseguito un dottorato in filosofia. «Don Aldo era molto colto e amava leggere – ricorda don Ferrari –. Viaggiava tanto, nel tentativo di capire il mondo e la storia. Siamo preti del Concilio, insieme abbiamo dato vita a questa esperienza di condivisione e vita comunitaria con al centro la lettura della Bibbia». Don Omar Valsecchi, membro della comunità dal 2013, ricorda don Aldo con sentimenti di «gratitudine»: «Un esempio di vita umana, nel quotidiano, per la sua capacità di vivere in questa comunità, nel rispetto e nella valorizzazione reciproca – testimonia –. Sarò sempre grato a lui e a don Biagio per avermi accolto».

Grande cordoglio anche da parte del Vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi, del vicario generale monsignor Davide Pelucchi e dell’intero clero diocesano: «Uomo dalla poliedrica personalità, colto lettore delle esperienze della vita, attento ascoltatore delle persone che incontrava, don Aldo arricchì il suo ministero non solo nello studio costante ma nella condivisione comunitaria e dal confronto con la società e la storia stessa – è il messaggio della Diocesi –. La particolare esperienza della comunità San Fermo ne ha scolpito lo stile e il modello di ministero così come, in quella vivace avventura, seppe lasciare parole e gesti di speranza in tutti coloro che erano in ricerca di un cammino di vita piena».

Martedì la veglia, mercoledì i funerali