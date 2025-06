La comunità valdese piange Ricciardi: «Pastore e pioniere dell’ecumenismo»

«Fratelli e sorelle, con tristezza comunichiamo che il nostro pastore emerito Salvatore Ricciardi ci ha lasciato. Per dodici anni ministro di culto della comunità, ne ricordiamo il fecondo ministero, la profonda predicazione e il costante impegno ecumenico. Ci stringiamo con affetto alla moglie Elda e al figlio Stefano». Con queste parole la comunità cristiana evangelica valdese di Bergamo ha annunciato il 31 maggio la scomparsa di Salvatore Ricciardi, che per dodici anni è stato pastore dal 1996 al 2008. Si è spento nella casa di Riposo a Gorle dove era ospite da tempo. Accanto a lui i familiari e i tanti fratelli e sorelle della comunità. Il suo funerale si terrà martedì 2 giugno alle ore 15 nel Tempio di viale Roma.

Condoglianze alla famiglia sono state espresse già venerdì sera durante la preghiera ecumenica nella chiesa di San Fermo, da don Massimo Rizzi, direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo: «Nella Chiesa protestante non si prega per i defunti che sono già nelle mani del Signore, ma porgiamo le condoglianze e preghiamo per la comunità valdese e per la famiglia del pastore Ricciardi, uno dei pionieri del cammino ecumenico a Bergamo».