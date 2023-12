La fortuna bacia Bergamo, vinto mezzo milione di euro

Centrato a Bergamo il «5+1» del SuperEnalotto, con una giocata effettuata nella tabaccheria cittadina di via Broseta 81, nel quartiere di Loreto. Il fortunato giocatore si è aggiudicato una somma di denaro vicina al mezzo milione di euro (per la precisione 496.263 euro ).

Nessun «6» quindi è stato conquistato nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto, avvenuta martedì 19 dicembre. L’ultimo «6» registrato, da 85,1 milioni di euro, risale al 16 novembre 2023 con una giocata effettuata a Rovigo al punto vendita Sisal di viale Tre Martiri. Il jackpot per la prossima estrazione del SuperEnalotto sale a 34,4 milioni di euro in palio per il concorso di giovedì 21 dicembre.