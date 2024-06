La Freccia Orobica parte da Brescia, ma la voglia di vacanze batte qualsiasi disagio

Cambia il luogo, ma non cambia la tradizione. Anche quest’anno, malgrado Bergamo non possa ospitare le partenze della Freccia Orobica per i lavori in corso sui binari della stazione, i bergamaschi hanno scelto di arrivare al mare con «il treno della riviera». Un disagio, questo della partenza e dell’arrivo da Brescia anziché da Bergamo (che si protrarrà tutti i giorni e fino al 25 agosto per l’«Orobic line» perché nella stazione di Bergamo sono disponibili solo tre binari, i lavori in corso non consentono a cantiere aperto di ospitare altri treni) che non ha però dissuaso i bergamaschi affezionati al convoglio che si collega con le città di villeggiatura della Romagna e fino a Pesaro, nonostante la necessità di raggiungere Brescia in auto o in treno.