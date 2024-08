La multa del 15 agosto: «Non ha inserito il freno a mano»

«Non ci credevo». Il foglietto giallo è ancora lì sotto gli occhi, Rita, insegnante in pensione, lo legge e lo rilegge. A Ferragosto se l’è trovato sulla sua Dacia bianca, parcheggiata sotto casa in via Coghetti. Una sosta regolare, perfettamente dentro le linee, la prof mai avrebbe pensato, quindi, di incappare in una multa . Il motivo? «Effettuava la sosta del veicolo senza azionare il freno a mano», c’è scritto. Ebbene sì, gli agenti del vicino Comando alle 14,20 del 15 agosto hanno notato la «dimenticanza», facendo scattare la sanzione da 29,40 euro. Articolo 158 del Codice. Non c’è scampo.

Rassegnata a pagare

«Non è tanto per l’importo, quanto per la motivazione. Pensavo fosse una pubblicità, uno scherzo, poi mi sono resa conto che era una vera e propria multa», racconta Rita. La storia è finita anche sui quotidiani nazionali, firmata da Paolo Berizzi su Repubblica. Una vita al volante esemplare: «Mai una multa, sempre attenta», conferma l’insegnante, che proprio non se l’aspettava di incappare in questa infrazione. «Il giorno di Ferragosto avevo accompagnato a casa mia una cugina anziana che vive a Campagnola, forse per la fretta di farla salire e scendere dall’auto, ho dimenticato il freno a mano. La marcia, invece, era inserita, quindi l’auto non poteva comunque muoversi», racconta per dimostrare la buona fede. Ma tant’è. Allo scadere dei cinque giorni si è rassegnata a pagare il dovuto: «Non vale la pena stare a discutere, è inutile. È andata così, anche se ammetto che un po’ di frustrazione c’è».