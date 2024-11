La prima neve della stagione a Foppolo. Fiocchi anche in Città Alta -Video

Quantitativamente non più di 4mm di pioggia che si è trasformata in fiocchi di neve sopra i 400 metri di quota. Al di sotto di questo livello si sono verificati fenomeni di acqua mista a neve.

Fiocchi di neve in Città Alta

Dalle 21 le temperature si sono fatte più rigide e la neve a cominciato a scendere senza attaccare a quote un po’ più basse. Verso le 21 in Città Alta la situazione era questa.

Nevicata a Foppolo e cannoni accesi sulle piste

Le previsioni per i prossimi giorni

A Bergamo venerdì bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata in città sarà di 10°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1442m.