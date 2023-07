La Regione: stato di calamità in tempi rapidi. Domenica allerta gialla per rischio temporali in Lombardia

«Ho sentito oggi il ministro Lollobrigida, che mi ha confermato la piena disponibilità del governo a trovare soluzioni per i danni subiti dal settore agricolo dopo la richiesta da parte della Regione dello stato di calamità, che partirà nei prossimi giorni». Lo dichiara sabato 22 luglio l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia Alessandro Beduschi, che si è recato a visitare diverse realtà lombarde, in particolare nella provincia di Mantova, colpite da violente grandinate. «In Lombardia - prosegue l’assessore Beduschi - è iniziato e proseguirà in questi giorni il lavoro di raccolta e conteggio dei danni a campi e aziende dopo le ondate di maltempo di queste ore, fondamentale per deliberare la richiesta al governo. È chiaro che non lasceremo niente di intentato per ristorare gli agricoltori colpiti».