La risposta del Comune è la risposta di tutti

La denuncia del Comune

Bene ha fatto il Comune a denunciare questa vergognosa manipolazione della verità. Ma se si arriva a mentire in Parlamento pur di avvalorare tesi negazioniste , c’è davvero di che preoccuparsi. La risposta del Comune è la risposta dei bergamaschi , che quella foto ce l’hanno bene in mente, con tutto il carico di dolore che porterà sempre - e per sempre - con sé. Chiedano per conferma, il dottor Porto e molti altri, ai familiari di chi su quei camion ha compiuto l’ultimo viaggio. Chiedano loro, che nemmeno sapevano dove i propri cari sarebbero stati «parcheggiati», in attesa di un forno crematorio che si liberasse. Chiedano, i promotori di quella commissione che - va detto fuori da ogni finta ipocrisia - è stata creata proprio per mettere in atto queste penose recite che rigurgitano propaganda su una tragedia collettiva.

Chiedano, questi signori, ai medici e agli infermieri che hanno sacrificato tutto, a volte pure la vita, per arginare quell’enorme sciagura che ha travolto Bergamo più di ogni altro posto. Chiedano, e poi, se proprio non conservano una briciola di dignità - e di rispetto per la divisa - vadano ancora a Roma, in Parlamento, a raccontare che quei camion erano una messinscena. Vadano ancora in Parlamento, come ribadisce Porto, che è la classica toppa molto peggio del buco, a dire cose che ha saputo in chat «che non esistono più». Vadano ancora a trattare le istituzioni democratiche come il peggiore dei bar. Ma sappiano che Bergamo la storia la conosce e ne farà memoria. E non è disposta a subirne la riscrittura per qualche idiota delirio revisionista.