La siccità allenta la morsa: «Riempire le piscine si può»

La siccità allenta la morsa e anche le piscine private possono essere riempite. A dare il via libera è Uniacque con una comunicazione inviata nei giorni scorsi ai 76 comuni (tra quelli gestiti da Uniacque) in cui permane un livello di rischio 3 . Comuni – dall’Isola alla Valle Imagna e San Martino, Val Serina, alta Valle Seriana e rivieraschi del lago d’Iseo, la mappa su www.uniacque.bg.it – in cui, su richiesta di Uniacque stessa, sono rimaste attive le ordinanze di «Risparmio idrico e limitazioni per l’utilizzo dell’acqua potabile. Livello 03 – Giallo» , che prevedono alcune accortezze come non bagnare il giardino di giorno e non lavare l’auto a casa e fino a qualche giorno fa non riempire le piscine domestiche.