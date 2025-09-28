Cronaca / Bergamo Città
Domenica 28 Settembre 2025
La spruzzata di neve in montagna. Le vostre foto di una splendida domenica di sole
SCATTI. Gli scorsi giorni di pioggia e la brusca discesa delle temperature hanno portato in montagna la neve. Domenica è esploso il sole e molti di voi ci hanno mandato foto delle escursioni in montagna. Le previsioni per i prossimi giorni.
Dopo il maltempo degli scorsi giorni con un generale e deciso abbassamento delle temperature, domenica 28 settembre il sole è tornato a splendere su tutta la provincia. La splendida giornata dal cielo azzurro e terso è stata ideale per chi ha voluto andare in montagna. Le foto che ci avete mandato lo dimostrano.
«La neve sulle Orobie»
Le foto dei nostri lettori di una domenica splendida in montagna con la prima neve.
Le previsioni per i prossimi giorni
Giornata di sole anche lunedì 29 settembre su tutta la provincia con temperature in rialzo sia nei valori minimi sia in quelli massimi con il termometro che in pianura non scenderà sotto i 10°C e salirà invece sino ai 22.
Martedì domina ancora il sole con qualche velatura di passaggio. Le minime si assesteranno sugli 11°C e le massime sui 22.
Mercoledì torna l’incertezza con nuvole che copriranno il cielo e qualche pioggia sparsa.
