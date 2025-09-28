Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 28 Settembre 2025

La spruzzata di neve in montagna. Le vostre foto di una splendida domenica di sole

SCATTI. Gli scorsi giorni di pioggia e la brusca discesa delle temperature hanno portato in montagna la neve. Domenica è esploso il sole e molti di voi ci hanno mandato foto delle escursioni in montagna. Le previsioni per i prossimi giorni.

Una volpe sulla neve nei dintorni di Foppolo
Una volpe sulla neve nei dintorni di Foppolo
(Foto di Daniel Nicoli)

Bergamo

Dopo il maltempo degli scorsi giorni con un generale e deciso abbassamento delle temperature, domenica 28 settembre il sole è tornato a splendere su tutta la provincia. La splendida giornata dal cielo azzurro e terso è stata ideale per chi ha voluto andare in montagna. Le foto che ci avete mandato lo dimostrano.

«La neve sulle Orobie»

Le foto dei nostri lettori di una domenica splendida in montagna con la prima neve.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giornata di sole anche lunedì 29 settembre su tutta la provincia con temperature in rialzo sia nei valori minimi sia in quelli massimi con il termometro che in pianura non scenderà sotto i 10°C e salirà invece sino ai 22.

Martedì domina ancora il sole con qualche velatura di passaggio. Le minime si assesteranno sugli 11°C e le massime sui 22.

Mercoledì torna l’incertezza con nuvole che copriranno il cielo e qualche pioggia sparsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Vacanze
Meteo
Previsioni
Bollettini meteo
Tempo libero
Turismo