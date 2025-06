La Strawoman colora Bergamo di rosa con oltre 7mila partecipanti - Video

Grande entusiasmo per l’edizione 2025 della camminata non competitiva Strawoman di Bergamo. Ai nastri di partenza oltre 7mila persone, che hanno preso il via alle 21 dal Sentierone. Cammineranno e correranno lungo 2 percorsi - da 5 e 10 chilometri- attraversando sia Città Bassa, sia Città Alta, con un passaggio anche sulle Mura.