Un viaggio verso un incontro, non verso un luogo. È questa l’immagine che il Vescovo di Bergamo Francesco Beschi ha richiamato, ricordando il viaggio dei Magi verso Betlemme, questa mattina durante la celebrazione della Messa solenne dell’Epifania in Cattedrale. «La vera meta del viaggio non è un luogo, ma un incontro - ha detto il Vescovo -. I magi vogliono incontrare il Re dei giudei personalmente e non si fermeranno finché non l’hanno incontrato e questo, per noi che cerchiamo di essere credenti, avvalora il fatto che oggi non possiamo dire di essere cristiani perché lo siamo sempre stati, ma perché ci siamo messi in cammino. E mi auguro che ciascuno di noi possa dire: io ho incontrato Cristo. Non c’è altra ragione oggi che ci può sostenere nella fede».