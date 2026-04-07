Ladri al campo Coni a Bergamo, danni anche alla Stars Atletica

Anche la società «Bergamo Stars Atletica» ha subito danni – piuttosto ingenti – dall’effrazione dello scorso giovedì notte nella sede di via delle Valli 154. «La struttura ospita cinque locali, tre sono utilizzati dalla società Atletica 59 e due da noi – spiega il presidente di Bergamo Stars, Dante Acerbis – e proprio la nostra finestra è stata danneggiata per entrare nei locali, così come una porta, nella quale è stato praticato anche un grosso buco». Del colpo si sono resi conto la mattina di venerdì gli addetti alle pulizie, visto che venerdì e sabato la struttura ha ospitato alcune gare regionali. È stata sporta denuncia in questura.