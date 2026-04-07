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Cronaca / Bergamo Città Martedì 07 Aprile 2026

Ladri al campo Coni a Bergamo, danni anche alla Stars Atletica

IL CASO. Durante l’effrazione non è stato portato via nulla. Il presidente Acerbis ha sporto denuncia in questura.

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Ladri al campo Coni a Bergamo, danni anche alla Stars Atletica
I danni causati dai ladri

Anche la società «Bergamo Stars Atletica» ha subito danni – piuttosto ingenti – dall’effrazione dello scorso giovedì notte nella sede di via delle Valli 154. «La struttura ospita cinque locali, tre sono utilizzati dalla società Atletica 59 e due da noi – spiega il presidente di Bergamo Stars, Dante Acerbis – e proprio la nostra finestra è stata danneggiata per entrare nei locali, così come una porta, nella quale è stato praticato anche un grosso buco». Del colpo si sono resi conto la mattina di venerdì gli addetti alle pulizie, visto che venerdì e sabato la struttura ha ospitato alcune gare regionali. È stata sporta denuncia in questura.

I danni sono stati importanti, mentre il bottino pressoché nullo: i ladri hanno anche scassinato una cassaforte che era murata da decenni, ma che non conteneva niente. Danneggiati infissi interni ed esterni e messo a soqquadro tutto nelle sedi delle due società di atletica che utilizzano i campi del Coni. Sarà la società proprietaria dei locali, la partecipata del Comune «Bergamo Infrastrutture» a provvedere a ripristinare gli infissi danneggiati.

Fino a lunedì i ladri – probabilmente in azione sono entrate più persone – non erano ancora stati rintracciati. Potrebbero essere gli stessi che già a fine ottobre avevano messo a segno un analogo colpo, in quel caso portandosi via un centinaio di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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