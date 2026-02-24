Lancia un bicchiere in campo durante Atalanta-Napoli: scatta il Daspo
IL PROVVEDIMENTO. Verso un calciatore e alcuni membri dello staff del club azzurro. Individuato prima del fischio finale.
Bergamo
Il questore di Bergamo ha emesso un Daspo - Divieto d’accesso alle manifestazioni sportive - della durata di un anno nei confronti di un giovane classe 2003, residente in provincia, per aver lanciato un bicchiere di plastica in campo durante Atalanta-Napoli.
Dalla curva sud
È successo nel primo tempo della sfida giocata allo stadio di Bergamo domenica 22 febbraio. Un tifoso nerazzurro, posizionato in curva sud, al passaggio di un calciatore del Napoli e di alcuni membri dello staff, ha lanciato verso di loro un bicchiere di plastica con della birra: «Il gesto - spiega la Questura in uan nota - pur non avendo colpito alcuna persona, ha creato un concreto pericolo per l’incolumità dei presenti, tra cui numerosi bambini intervenuti per sostenere la squadra di casa».
L’attività investigativa della Digos e della polizia scientifica, attraverso l’analisi delle telecamere dello stadio, ha permesso di rintracciare il responsabile prima ancora del termine della partita: oltre al Daspo, è stato denunciato per lancio di materiale pericoloso.
