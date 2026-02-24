Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Martedì 24 Febbraio 2026

Lancia un bicchiere in campo durante Atalanta-Napoli: scatta il Daspo

IL PROVVEDIMENTO. Verso un calciatore e alcuni membri dello staff del club azzurro. Individuato prima del fischio finale.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Agenti della Questura in servizio allo stadio di Bergamo
Agenti della Questura in servizio allo stadio di Bergamo

Bergamo

Il questore di Bergamo ha emesso un Daspo - Divieto d’accesso alle manifestazioni sportive - della durata di un anno nei confronti di un giovane classe 2003, residente in provincia, per aver lanciato un bicchiere di plastica in campo durante Atalanta-Napoli.

Dalla curva sud

È successo nel primo tempo della sfida giocata allo stadio di Bergamo domenica 22 febbraio. Un tifoso nerazzurro, posizionato in curva sud, al passaggio di un calciatore del Napoli e di alcuni membri dello staff, ha lanciato verso di loro un bicchiere di plastica con della birra: «Il gesto - spiega la Questura in uan nota - pur non avendo colpito alcuna persona, ha creato un concreto pericolo per l’incolumità dei presenti, tra cui numerosi bambini intervenuti per sostenere la squadra di casa».

Agenti Questura all’esterno dello stadio
Agenti Questura all’esterno dello stadio

L’attività investigativa della Digos e della polizia scientifica, attraverso l’analisi delle telecamere dello stadio, ha permesso di rintracciare il responsabile prima ancora del termine della partita: oltre al Daspo, è stato denunciato per lancio di materiale pericoloso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Napoli
Sport
Calcio
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Processo
Sociale
Questioni sociali (generico)
Atalanta
Napoli