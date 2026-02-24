Lancia un bicchiere in campo durante Atalanta-Napoli: scatta il Daspo

Dalla curva sud

È successo nel primo tempo della sfida giocata allo stadio di Bergamo domenica 22 febbraio. Un tifoso nerazzurro, posizionato in curva sud, al passaggio di un calciatore del Napoli e di alcuni membri dello staff, ha lanciato verso di loro un bicchiere di plastica con della birra: «Il gesto - spiega la Questura in uan nota - pur non avendo colpito alcuna persona, ha creato un concreto pericolo per l’incolumità dei presenti, tra cui numerosi bambini intervenuti per sostenere la squadra di casa».