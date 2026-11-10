L’appello al Governo anche di Bergamo: «Il Codice della strada va riscritto insieme»
LA RICHIESTA. La firma di 27 città capoluogo. L’assessore alla Mobilità Berlanda: «Ci servono più strumenti e autonomia, non meno. Il Codice così come è scritto «ostacola le politiche di sicurezza».Lettura meno di un minuto.
C’è anche il bergamasco Marco Berlanda tra i 27 assessori alla Mobilità di altrettante città capoluogo italiane, perlopiù a guida centrosinistra, che chiedono al Governo e al Parlamento di «non approvare il testo» del nuovo Codice della strada, ma di procedere a una «profonda riscrittura condivisa con gli amministratori locali di ogni colore politico» e «aprire subito un confronto istituzionale con Anci e i Comuni».
L’attuale Codice ostacola le politiche di sicurezza
Per i 27 amministratori, il Codice così come è scritto «ostacola le politiche di sicurezza stradale e mobilità sostenibile, limita pesantemente l’autonomia dei Comuni e toglie tutele alle persone più vulnerabili sulla strada». Per continuare con «risorse, progettazione e impegno politico» su sicurezza stradale e la mobilità sostenibile «ci servono più strumenti e autonomia decisionale, non meno».
«Chiediamo – spiega Berlanda – che queste decisioni siano di pertinenza dei Comuni, enti locali che conoscono da vicino la situazione del proprio territorio». Secondo gli assessori, con il nuovo Codice «sicurezza stradale e mobilità sostenibile non sono più la priorità» e «non vengono tutelate le categorie più deboli, cioè ciclisti e pedoni». Tra le criticità anche «gli ostacoli a Zone 30 e controlli sulla velocità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA