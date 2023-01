L’appello dell’Avis: «Sezioni in difficoltà, sistema lombardo a rischio: tutelare la donazione»

L’Avis della Lombardia lancia un appello «per la sostenibilità del sistema trasfusionale lombardo, che oggi non è in sicurezza». Le Avis, si legge in una nota dell’associazione, sul territorio lombardo raccolgono, in convenzione con le Asst, il 40% (circa 200.000 unità tra sangue e plasmaderivati) del sangue ed emoderivati con proprie strutture associative di raccolta (UDR e relative articolazioni). Il 90% del sangue in Regione (circa 460.000 unità tra sangue e plasmaderivati), compreso quello raccolto direttamente dalle strutture ospedaliere, viene donato da donatori Avisini (circa 270.000 donatori). Dati sintetici «che sono chiaramente il segno dell’indispensabilità del contributo delle Avis lombarde al sistema trasfusionale di Regione Lombardia», si legge in una nota – e che portano oggi Avis Regionale Lombardia a dichiarare «la forte preoccupazione circa la mancata sostenibilità del sistema lombardo». In particolare, l’associazione chiede che venga «messo in sicurezza il sistema trasfusionale lombardo, il riposizionamento del coordinamento regionale entro l’attività di programmazione e pianificazione e la centralità della donazione al servizio del malato, che va tutelata».