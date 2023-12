L’Atalanta cade a Bologna, ma avrebbe meritato almeno il pareggio

Che Iella! Un’ Atalanta meritevole, quanto meno della suddivisione dei punti, è uscita sconfitta da Bologna con gol incassato a quattro minuti dal termine del secondo tempo regolamentare con gol su calcio d’angolo (Ferguson). Tanto più che Carnesecchi (preferito a Musso) era rimasto inoperoso per l’intera durata della partita. Purtroppo l’Atalanta non ha sfruttato le cinque occasioni da rete create in particolare verso la fine della prima frazione e nei successivi minuti della ripresa. Diventa impossibile (o giù di lì) insomma rimproverare alcunché all’undici di Gasperini. Allo stadio Dall’Ara si è vista una formazione pimpante, disinvolta in difesa (ad eccezione dell’istante in cui ha subito il gol del ko), solida a centrocampo e dalle certificabili rapide giocate in fase offensiva dove, però, come detto, nessun attaccante ha avuto il guizzo finale. Dunque, nessun sorpasso in classifica nei confronti di un Bologna che, comunque, ha confermato di non essere per caso in piena zona-Champions. Tuttavia l’Atalanta di Bologna, a sua volta, ha dato a vedere che le precedenti vittorie contro Milan (3-2) e Salernitana (4-1) non sono venute casualmente. A questo punto non rimane che attendere con fiducia il prossimo turno di campionato in programma sabato 30 dicembre con il Lecce (si inizia alle ore 12,30) al Gewiss Stadium per riprende la corsa verso l’Europa.