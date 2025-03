Lavori alla condotta di Algua, acqua torbida dai rubinetti a Bergamo

Nuove segnalazioni a Bergamo di acqua torbida dai rubinetti in alcuni quartieri della città. In particolare si registrano dalla serata di giovedì 6 marzo nelle zone del quartiere San Paolo/Triangolo e a Colognola e persistono anche nella mattinata di oggi, venerdì 7 marzo. A spiegarne le ragioni è Uniac que spa: a intorbidire l’acqua contribuiscono i lavori per la realizzazione della nuova condotta che alimenterà la rete idrica della città di Bergamo e dei comuni dell’hinterland con acqua proveniente dalle sorgenti di Algua , finalizzati all’ottimizzazione del sistema e alla continuità del servizio e finanziati dal Pnrr.

L’acqua proveniente da Algua

«Questi lavori su condotte di grandi dimensioni comportano, nonostante l’attenzione dei tecnici, il ritorno in sospensione delle particelle naturalmente presenti nell’acqua sorgiva e depositate in rete, creando transitori fenomeni di intorbidimento dell’acqua erogata» spiegano da Uniacque spa. «Questo fenomeno può protrarsi anche per alcuni giorni, mentre il personale Uniacque spa è impegnato nel flussaggio di tutte le tubazioni interessate per accelerare l’eliminazione della torbidità residua». Ecco alcuni consigli per chi ha l’acqua torbida dal rubinetto: «Si raccomanda di far scorrere l’acqua affinché anche in casa la torbidità residua venga eliminata il prima possibile, oltre a pulire i filtri rompigetto dei rubinetti» concludono i tecnici Uniacque.