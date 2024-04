Lavori alla stazione, la Freccia orobica partirà da Brescia

Un po’ meno «freccia» e decisamente più camuna che orobica. È una mini rivoluzione quella che quest’anno vivrà il collegamento ferroviario estivo per la Riviera romagnola. Dal 9 giugno, giorno di attivazione del servizio, la Freccia orobica non partirà da Bergamo, ma da Brescia. Una brutta notizia per i tanti bergamaschi che hanno già iniziato a prenotare la partenza per le località di mare della Romagna servite dal treno. Non c’è spazio per altri convogli (anche il Frecciarossa diretto a Roma è stato soppresso): i lavori in corso sui binari della stazione non consentono, a cantiere aperto, di ospitare altri treni e il trasloco alla stazione di Brescia è stata dunque una scelta obbligata. Si preannuncia dunque un viaggio più scomodo e tribolato per chi è abituato da sempre a salire in carrozza a Bergamo: l’alternativa a raggiungere Brescia in auto è quella di effettuare un cambio proprio a Brescia, armandosi di una buona dose di pazienza.