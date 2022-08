Lavori di riqualificazione del centro, si restringe la carreggiata su viale Roma

Continuano i lavori di riqualificazione del centro città : è infatti agli sgoccioli la prima parte del cantiere di piazza Matteotti. Proprio in queste ore sono in fase di rimozione alcune delle barriere che hanno delimitato il cantiere della piazza in queste ultime settimane. Sono in corso i lavori per la realizzazione delle nuove aree verdi della piazza e la sistemazione della pavimentazione nel tratto di piazza adiacente le colonne di via XX Settembre.