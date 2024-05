Lavori in via Pignolo, cambia la viabilità dal 13 al 17 maggio

Dal 13 al 17 maggio si chiude parzialmente via Pignolo per consentire alla società Uniacque di svolgere alcuni lavori di allaccio alla rete fognaria. Un cantiere di pochi giorni, ma che richiede diverse modifiche alla viabilità, visto anche il delicato contesto in cui si interviene. Il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che prevede, dalle 9 di lunedì 13 maggio alle 19 di venerdì 17 maggio, i seguenti provvedimenti viabilistici.