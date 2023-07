Le 1.500 poltrone del PalaCreberg «prendono il volo» in cambio di un’offerta libera

Cercasi appassionati di musica e di teatro, nostalgici del vecchio PalaCreberg, che vogliano portarsi a casa un pezzo di arredamento dell’impianto che tra poche settimane sarà raso al suolo. Ci sono da piazzare le 1.526 poltrone della platea e siccome provvedere al loro smaltimento costerebbe una cifra intorno ai 27mila euro, Palazzo Frizzoni ha pensato di replicare l’iniziativa che qualche anno fa ha adottato per il teatro Donizetti, ovvero proporle ai bergamaschi in cambio di un’offerta libera. Non saranno storiche come quelle dell’ex Riccardi, ma di spettacoli e di concerti le poltroncine del Creberg – dal 2004 ad oggi – ne hanno visti e sentiti a centinaia.

C’è tempo sino al 31 luglio

«Le poltrone in questione – spiegano da Palazzo Frizzoni – sono di proprietà del Comune. Ad oggi non sono pervenute, da parte di altre strutture comunali, manifestazioni di interesse al loro riutilizzo totale o parziale, e non è presente un luogo idoneo in cui custodirle in modo adeguato per eventuali futuri utilizzi». La manifestazione d’interesse è stata pubblicata sul sito del Comune e resterà aperta fino alle 12 del 31 luglio. C’è da compilare un modulo nel quale, oltre ai propri dati personali, si deve indicare anche il numero di poltrone che si ha intenzione di prelevare e l’offerta.