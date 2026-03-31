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Cronaca / Bergamo Città Martedì 31 Marzo 2026

Le Alpi fanno da barriera: sul versante svizzero neve, sulle Orobie raffiche fino a 90km/h ma cielo azzurro

METEO. Oltre le Alpi maltempo e neve da noi solo vento forte (favonio) con cielo azzurro e terso. Guarda.

Luca Tiraboschi
Luca Tiraboschi

bERGAMO

Giornata caratterizzata da vento intenso su Bergamo e provincia, soprattutto in quota, dove le raffiche hanno raggiunto anche i 90 chilometri orari. Nonostante le condizioni ventose, il cielo si è mantenuto sereno, con ampie schiarite e aria secca.

Alla base del fenomeno ci sono correnti settentrionali provenienti dal Nord Europa che, impattando contro l’arco alpino, determinano un netto contrasto tra i due versanti. Sul lato svizzero, sopravvento, il tempo è perturbato, con nevicate e precipitazioni diffuse. Sul versante bergamasco, invece, si attiva il cosiddetto «favonio»: un vento di caduta caldo e secco che spazza le nuvole e lascia spazio all’azzurro.

Le Alpi fanno da barriera: sul versante svizzero neve, sulle Orobie raffiche fino a 90km/h ma cielo azzurro
Un disegno di Luca Tiraboschi che spiega il fenomeno meteorologico in atto a cavallo della alpi nella giornata di martedì 31 marzo con neve e maltempo in Svizzera e favonio e cielo azzurro sulla Bergamasca

Il fenomeno è ben visibile anche nelle zone di confine, come verso il passo San Marco, dove le nubi si addensano oltre la cresta alpina senza riuscire a superarla. Il vento è destinato a proseguire fino alla serata, per poi attenuarsi durante la notte. Domani è previsto un ritorno a condizioni più stabili.

Le Alpi fanno da barriera: sul versante svizzero neve, sulle Orobie raffiche fino a 90km/h ma cielo azzurro
Le Alpi in fondo sono la barriera che tiene le nubi e il maltempo in Svizzera, mentre da noi arriva vento forte (favonio) e cielo azzurro
(Foto di Luca T.)
Le Alpi fanno da barriera: sul versante svizzero neve, sulle Orobie raffiche fino a 90km/h ma cielo azzurro
La situazione dal Monte Poieto
(Foto di Luca T.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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