Cronaca / Bergamo Città
Sabato 10 Gennaio 2026

Le case ormai invendibili sono 2.800, non solo nelle valli

DOVE SONO. La maggior parte in provincia, nelle valli e in pianura: alcuni immobili in vendita a meno di 10mila euro. Belotti: «Ma poi per ristrutturarli serve investire cinque volte tanto».

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Sono 2.800 in Bergamasca gli edifici ormai privi di capacità reddituale

Lo spopolamento, il tempo che passa, i costi proibitivi. Tre ingredienti per una ricetta: quella che porta a una moltiplicazione degli immobili abbandonati in alcune zone della provincia, soprattutto nelle valli, ma anche in alcune zone della pianura. Secondo i dati ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, in Bergamasca si contano circa 2.800 immobili accatastati come «unità collabenti», cioè che hanno perso la propria capacità reddituale, ma è facile immaginare che la contabilità reale sia più ampia e comprenda anche degli edifici non inseriti in quella categoria ma di fatto inutilizzabili.

In vendita fabbricati a 10mila euro

Esempi pratici: in vendita si trovano con frequenza dei fabbricati fatiscenti a prezzo di saldo, anche attorno ai 10.000 euro, «ma ristrutturarli costa 50.000 euro – fa di calcolo Belotti –: in media, per recuperarli serve un investimento pari a cinque volte il valore d’acquisto. A queste cifre, però, è un’operazione insostenibile. A pesare, peraltro, sono molti vincoli». Quando si parla di edifici con una lunga storia alle spalle, magari capaci di rappresentare l’eredità – seppur malconcia – di una tradizione locale, i margini d’intervento sulla costruzione sono pochi.

«Ci sono norme molto rigide sui materiali da utilizzare, sulle tecniche di costruzione, e sul risultato finale – prosegue l’immobiliarista -, con la conseguenza che le spese salgono alle stelle. Ma così facendo resterà sempre tutto fermo». Che fare, allora? «Occorrerebbe cambiare le regole – propone Belotti -. Ad esempio, si potrebbe consentire l’abbattimento (che non è ammesso su certi fabbricati tutelati, ndr) e una ricostruzione su una volumetria ridotta, salvaguardando il paesaggio e favorendo l’economicità della riqualificazione di questo patrimonio immobiliare».

