Le case ormai invendibili sono 2.800, non solo nelle valli

Lo spopolamento, il tempo che passa, i costi proibitivi. Tre ingredienti per una ricetta: quella che porta a una moltiplicazione degli immobili abbandonati in alcune zone della provincia, soprattutto nelle valli, ma anche in alcune zone della pianura. Secondo i dati ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, in Bergamasca si contano circa 2.800 immobili accatastati come «unità collabenti», cioè che hanno perso la propria capacità reddituale, ma è facile immaginare che la contabilità reale sia più ampia e comprenda anche degli edifici non inseriti in quella categoria ma di fatto inutilizzabili.

E questo è «un problema enorme», secondo la definizione di Gianfederico Belotti, agente immobiliare e direttore della pubblicazione Valore Casa&Terreni: «Questi ruderi si concentrano in gran parte nelle valli, ma ce ne sono anche in campagna, e purtroppo si fatica a vedere una soluzione. Il problema più grave è il cedimento del tetto: quando avviene, poi la casa non vale più niente. Sono migliaia gli immobili in questa situazione, alla lunga diventano anche un pericolo». Eppure, qualcuno potrebbe essere tentato dall’affare.

In vendita fabbricati a 10mila euro

Esempi pratici: in vendita si trovano con frequenza dei fabbricati fatiscenti a prezzo di saldo, anche attorno ai 10.000 euro, «ma ristrutturarli costa 50.000 euro – fa di calcolo Belotti –: in media, per recuperarli serve un investimento pari a cinque volte il valore d’acquisto. A queste cifre, però, è un’operazione insostenibile. A pesare, peraltro, sono molti vincoli». Quando si parla di edifici con una lunga storia alle spalle, magari capaci di rappresentare l’eredità – seppur malconcia – di una tradizione locale, i margini d’intervento sulla costruzione sono pochi.