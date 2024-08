Le vacanze degli assessori, tra incontri a sorpresa e qualche spunto per il rientro

In giro per il mondo

Choc termico per Giacomo Angeloni, tornato da qualche giorno dall’Islanda. Per lui tour in van del «Circolo d’oro», con avvistamenti di balene e puffin. A differenza di altri colleghi, è stato parco di «reportage» sui social. Del resto, da assessore alla Sicurezza, conferma le linee guida delle forze dell’ordine: «Meglio non “pubblicizzare” troppo che si è via, per non dare campo libero ai ladri». Ferragosto a Valencia per Oriana Ruzzini, che, avendo in capo la Transizione ecologica, ha preso ispirazione dalla città spagnola dichiarata dalla Commissione europea Capitale Verde 2024. «Un modello di sostenibilità», ha scritto su Fb. «Buen retiro» in Liguria per Marco Berlanda (Mobilità), che, tra relax e letture, è nella casa di famiglia ad Andora: «Con figli, fratelli e nipoti ci ritroviamo qui tutti gli anni». Posti del cuore «italian style» anche per Marcella Messina (che dopo la Sardegna ha fatto tappa a Grottammare) e Claudia Lenzini (in Versilia, tra Pietrasanta e dintorni). Sono invece all’estero Francesco Valesini (in tour in Turchia, alla scoperta della Cappadocia e dell’impero ittita: «Fa più fresco qui che a Bergamo», assicura, e Marzia Marchesi, tra le meraviglie dell’Uzbekistan. Sulla Via della Seta anche una «carrambata»: la titolare dei Servizi educativi ha infatti incontrato per caso il sindaco di Ponteranica Susanna Pini, anche lei in viaggio tra Samarcanda e Bukhara. Il vicesindaco Sergio Gandi quest’anno è invece in viaggio in Thailandia con la famiglia, tra templi e grattacieli.