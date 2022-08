Le visite prenotate in farmacia? Un flop. Resta il nodo medici

Che fosse un tentativo estremo per tamponare l’emergenza della carenza dei medici di base nella Bergamasca, lo si sapeva. Ma dopo soli due giorni dal via, il progetto «Cad diffusa» che consente agli assistiti senza medico di assistenza primaria (Map) assegnato di poter prenotare un appuntamento per visite non urgenti o ricette e certificati in farmacia, sembra non funzionare, soprattutto nelle valli.