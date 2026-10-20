L’Eco di Bergamo arriva su WhatsApp: ecco come seguire il canale gratuito

Le notizie di Bergamo e provincia arrivano direttamente su WhatsApp. Da oggi, martedì 20 ottobre, «L’Eco di Bergamo» inaugura il suo canale ufficiale, un nuovo servizio gratuito per restare aggiornati su ciò che accade in Bergamasca, comodamente dallo smartphone. Dalla cronaca alla viabilità, dalle informazioni di servizio agli eventi, fino agli approfondimenti e alle anticipazioni del giornale del giorno successivo: le notizie più importanti, selezionate dalla redazione, saranno a portata di mano, senza bisogno di cercarle.

Ecco come iscriversi per le notizie in diretta

Iscriversi è semplicissimo e gratuito, sia per chi utilizza uno smartphone Android sia per chi possiede un iPhone. Basta cliccare sul link qui sotto e, una volta aperto il canale WhatsApp, cliccare «Segui». È possibile farlo anche dal computer, se si utilizza WhatsApp Web.

Clicca qui per seguire il canale WhatsApp de L’Eco di Bergamo: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5AqXK5vKA1Y5CI4f11

Tutti gli aggiornamenti in diretta La privacy è tutelata Si possono attivare le notifiche

Ogni mattina si comincerà con un buongiorno informato, un primo aggiornamento per sapere che cosa succede sul territorio e quali sono i temi da tenere d’occhio. Nel corso della giornata arriveranno poi le notizie di maggiore interesse: cronaca, incidenti, traffico, nuove regole, informazioni di servizio e appuntamenti da non perdere, tutto con i collegamenti diretti agli articoli pubblicati su ecodibergamo.it. In serata potranno arrivare anche anticipazioni e segnalazioni sui contenuti dell’edizione del giorno successivo, dai nuovi inserti alle iniziative editoriali. Il canale WhatsApp diventa così un ulteriore punto di contatto tra la redazione e i lettori, per avere a portata di mano le informazioni che contano, nel momento in cui servono.

Le notifiche per aggiornarsi velocemente

Per non perdere le notizie è importante attivare anche le notifiche: dopo aver seguito il canale, basta toccare l’icona della campanella, in alto a destra. Le notifiche dei canali WhatsApp sono infatti disattivate per impostazione predefinita. Chi preferisce può comunque lasciarle disattivate e consultare le notizie nella sezione «Aggiornamenti» quando desidera.

Un altro aspetto importante riguarda la riservatezza degli iscritti. A differenza delle tradizionali chat e dei gruppi WhatsApp, i canali sono strumenti di comunicazione unidirezionale: soltanto gli amministratori possono pubblicare messaggi, mentre gli utenti possono leggere gli aggiornamenti, aggiungere reazioni con emoji e condividerli con i propri contatti. Chi segue il canale non può vedere l’identità degli altri iscritti né i loro numeri di telefono. Un sistema che consente di restare informati tutelando la propria riservatezza.