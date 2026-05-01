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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 01 Maggio 2026

«L’Eco» è in edicola venerdì 1° maggio, poi torna domenica. Gli aggiornamenti sul sito non si fermano

PRIMO MAGGIO. L’Eco di Bergamo è in edicola venerdì, non ci sarà invece sabato 2 maggio e tornerà domenica 3. Continuano gli aggiornamenti in tempo reale sul sito.

Redazione Web
Redazione Web

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«L’Eco» è in edicola venerdì 1° maggio, poi torna domenica. Gli aggiornamenti sul sito non si fermano
La facciata de L’Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118

Bergamo

L’Eco di Bergamo nella versione cartacea è in edicola venerdì 1° maggio, mentre sabato 2 non ci sarà. Il quotidiano tornerà in edicola domenica 3 maggio. Continuiamo invece ad aggiornare in tempo reale il sito con le notizie principali.

Online aggiornamenti in diretta della giornata del 1° maggio, informazioni di sevizio e le ultime notizie che possono essere visualizzate anche da qui, nuovo servizio più accessibile anche da smartphone. Inoltre il consiglio è di navigare sui nostri social, da Facebook e Instagram.

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