«L’Eco» è in edicola venerdì 1° maggio, poi torna domenica. Gli aggiornamenti sul sito non si fermano
PRIMO MAGGIO. L’Eco di Bergamo è in edicola venerdì, non ci sarà invece sabato 2 maggio e tornerà domenica 3. Continuano gli aggiornamenti in tempo reale sul sito.
Bergamo
L’Eco di Bergamo nella versione cartacea è in edicola venerdì 1° maggio, mentre sabato 2 non ci sarà. Il quotidiano tornerà in edicola domenica 3 maggio. Continuiamo invece ad aggiornare in tempo reale il sito con le notizie principali.
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