La chiamata arriva intorno alle 9,30 di un sabato mattina apparentemente tranquillo. Antonio Gabrieli e Sara Lecchi stanno per uscire dal loro appartamento a San Tomaso de’ Calvi. Dall’altro capo del telefono la voce è quella del Vescovo, Francesco Beschi. «Ci ha detto di tenere controllato il sito della Santa Sede, perché sarebbero arrivate notizie su Giulia». E così, infatti, accade. Dal bollettino della sala stampa vaticana viene comunicato che Papa Leone XIV ha riconosciuto le virtù eroiche di Giulia Gabrieli, morta il 19 agosto 2011, a 14 anni, dopo aver combattuto per due anni contro un tumore.

Il pensiero di papà e mamma «va a tutte le persone, in particolare ai tanti giovani, che hanno accompagnato Giulia nel difficile cammino della malattia. Oggi vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che ci sono stati vicini e ci hanno accompagnato in questo lungo percorso insieme a lei»

«Una gioia bellissima»

Antonio Gabrieli

(Foto di Beppe Bedolis) Giulia è quindi ora Venerabile. Si tratta di un nuovo e importante passo nel percorso verso la beatificazione della giovane bergamasca, aperto da monsignor Beschi il 7 aprile 2019 al santuario della Madonna dei Campi di Stezzano, luogo a cui Giulia era particolarmente legata. Gli occhi dei genitori tradiscono tutta la gioia del momento: «Per noi è un’emozione forte e bellissima e ci dà tanta gioia – spiegano Antonio e Sara –. È un po’ un ritorno a Giulia, un riconoscimento che dà ulteriore luce al suo vissuto e alla sua sofferenza».

Il pensiero di papà e mamma «va a tutte le persone, in particolare ai tanti giovani, che hanno accompagnato Giulia nel difficile cammino della malattia. Oggi vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che ci sono stati vicini e ci hanno accompagnato in questo lungo percorso insieme a lei». Il fratello Davide, che oggi ha 24 anni e sta ultimando la tesi per la laurea magistrale in Economia aziendale, parla di un «nuovo traguardo», proponendo una metafora elaborata insieme alla mamma: «Questa è la sua laurea». Per Davide, la sorella maggiore «è sempre stata una figura di riferimento, qualche volta aiutava la mamma a tenermi sotto controllo. Avevamo un bel legame», racconta seduto sulla poltrona, quel «pensatoio» (così l’hanno ribattezzata) utilizzato da Giulia soprattutto negli ultimi mesi.

Sorella premurosa

Giulia non ha mai dismesso i panni da sorella maggiore: «L’ultimo giorno – ricorda emozionato Davide – mi ha chiamato e mi ha chiesto se avevo fatto i compiti di inglese. Insomma, lei ha dedicato molto a me e io ho dedicato molto a lei e adesso sono contento che anche altre persone possano conoscerla» e che per loro «possa essere un modello di riferimento».

Papà e mamma non si aspettavano di ricevere proprio sabato la notizia della venerabilità. «Pensavamo che sarebbe arrivata in ottobre, visto che poi il Papa sarebbe stato impegnato con il viaggio apostolico in Perù». La notizia, comunque era nell’aria. Proprio in occasione del 15° anniversario dalla morte di Giulia, Antonio aveva infatti annunciato che «entro la fine dell’anno» sarebbe potuta arrivare la decisione del pontefice. «È anche un regalo di compleanno in anticipo per me», aggiunge Sara, che il 21 dicembre compirà 60 anni.

Il legame con il Vescovo

Un momento particolare condiviso anche dal Vescovo, che parla di «una gioia desiderata, una gioia attesa, una gioia profonda». E ringrazia la famiglia per aver «alimentato la sua conoscenza ben oltre i confini della nostra Diocesi, offrendo una preziosa testimonianza della forza e della bellezza della fede e del Vangelo».

«Il Vescovo è sempre stato per noi e per Giulia un punto di riferimento – sottolinea Antonio –. Soprattutto dopo la partenza di Giulia verso il cielo. Abbiamo sempre voluto condividere con lui i nostri passi». Senza questa condivisione con monsignor Beschi «non avremmo mai deciso di portare in giro Giulia. Con noi è stato molto chiaro, spiegandoci che, se avessimo deciso di condividere la sua storia, non sarebbe più stata solo nostra figlia».

la mente dei genitori torna inevitabilmente a 15 anni fa. Alla sofferenza della figlia, ma anche (e soprattutto) alla speranza, alla forza e alla fede con cui ha affrontato il suo calvario, trasformando i due anni di malattia in un inno alla vita Poi tutto iniziò al santuario della Madonna dei Campi di Stezzano: «Il rapporto speciale con questo luogo nacque per via del rapporto tra Giulia e il cappellano di allora, don Luigi Carminati (oggi parroco di Strozza, ndr). In quel Santuario, Giulia ha trovato un terreno fertile». Mentre i cellulari continuano a ricevere notifiche, messaggi da amici e conoscenti, la mente dei genitori torna inevitabilmente a 15 anni fa. Alla sofferenza della figlia, ma anche (e soprattutto) alla speranza, alla forza e alla fede con cui ha affrontato il suo calvario, trasformando i due anni di malattia in un inno alla vita.

Gli incontri e i progetti

«Mai e poi mai avremmo immaginato un percorso del genere – spiega il papà –. Una figlia rimane figlia per sempre. Però, come ho detto 15 anni fa, noi tutti, come famiglia, viviamo nella pienezza di ciò che ci è stato donato e non nell’esperienza di ciò che ci è stato tolto». Il vuoto che lascia la perdita di una figlia è incolmabile, ovviamente. «Però è più forte la gioia di averla avuta che la disperazione di averla persa». E, sottolinea Sara, «ha fatto tutto lei. Questa forza che ci ha dato viene solo ed esclusivamente da lei».

«Rispetto ad agosto – racconta il papà – abbiamo attivato altri due grandi progetti. Con il primo, “Semi di vita”, riusciamo a coprire i costi per avere una nutrizionista all’interno del reparto, dedicata ai giovani pazienti in cura». L’altro progetto si chiama in vece «Il domani inizia oggi», per la «criopreservazione del tessuto ovarico e testicolare dei giovani pazienti» La stessa forza che li ha portati a raccontare la testimonianza di Giulia in giro per le scuole. Incontri in cui cercano di far emergere soprattutto la «normalità» della ragazza, che come molte coetanee amava la danza, fare shopping «e aveva il suo colore preferito: il lilla», prosegue Sara. «Ai ragazzi chiediamo di definire Giulia con una sola parola. Le risposte sono sempre in positivo. E c’è sempre qualcuno che dice: “Gioia”, che è la parola che ho scelto io», aggiunge ancora la mamma.