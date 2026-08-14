Lenno, si tuffa dalla barca e non riemerge: sospese le ricerche per un 21enne residente in Bergamasca

Ore di apprensione sul Lago di Como per un giovane di 21 anni, nato a Biella e residente in Bergamasca, disperso nelle acque davanti a Lenno dopo essersi tuffato da una barca senza più riemergere.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di venerdì 14 agosto. Secondo le prime informazioni, il 21enne aveva noleggiato un’imbarcazione e si trovava sul lago insieme alla fidanzata. A un certo punto si sarebbe tuffato in acqua, in una zona al centro delle due sponde, senza riuscire a tornare in superficie.

Sul posto anche gli elicotteri Soccorsi in azione per individuare il 21enne in acqua

A dare l’allarme è stata proprio la ragazza, recuperata dai soccorritori e accompagnata in porto, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 in stato di forte choc.

A un certo punto si sarebbe tuffato in acqua, in una zona al centro delle due sponde, senza riuscire a tornare in superficie

Ricerche con elicotteri e sommozzatori

Sul posto è scattato un imponente dispositivo di ricerca. Le operazioni sono state coordinate dal Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano, che ha inviato nell’area anche la motovedetta CP 607.

Sono intervenuti inoltre i vigili del fuoco, con i sommozzatori trasportati sul posto in elicottero, e la Guardia di finanza, che ha impiegato un velivolo del Roan per le ricerche dall’alto. Le perlustrazioni di superficie sono state effettuate anche con i mezzi navali dei vigili del fuoco. Nonostante il lungo intervento, il giovane non è stato ancora individuato.

Le ricerche sospese in serata