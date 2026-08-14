Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 14 Agosto 2026

Lenno, si tuffa dalla barca e non riemerge: sospese le ricerche per un 21enne residente in Bergamasca

L’INCIDENTE. I soccorsi sono scattati all’ora di pranzo di venerdì 14 agosto per un turista residente in Bergamasca.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Lenno, si tuffa dalla barca e non riemerge: sospese le ricerche per un 21enne residente in Bergamasca
I soccorritori in azione sul lago di Como

Lenno

Ore di apprensione sul Lago di Como per un giovane di 21 anni, nato a Biella e residente in Bergamasca, disperso nelle acque davanti a Lenno dopo essersi tuffato da una barca senza più riemergere.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di venerdì 14 agosto. Secondo le prime informazioni, il 21enne aveva noleggiato un’imbarcazione e si trovava sul lago insieme alla fidanzata. A un certo punto si sarebbe tuffato in acqua, in una zona al centro delle due sponde, senza riuscire a tornare in superficie.

Lenno, si tuffa dalla barca e non riemerge: sospese le ricerche per un 21enne residente in Bergamasca
Sul posto anche gli elicotteri
Lenno, si tuffa dalla barca e non riemerge: sospese le ricerche per un 21enne residente in Bergamasca
Soccorsi in azione per individuare il 21enne in acqua

A dare l’allarme è stata proprio la ragazza, recuperata dai soccorritori e accompagnata in porto, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 in stato di forte choc.

A un certo punto si sarebbe tuffato in acqua, in una zona al centro delle due sponde, senza riuscire a tornare in superficie

Ricerche con elicotteri e sommozzatori

Sul posto è scattato un imponente dispositivo di ricerca. Le operazioni sono state coordinate dal Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano, che ha inviato nell’area anche la motovedetta CP 607.

Sono intervenuti inoltre i vigili del fuoco, con i sommozzatori trasportati sul posto in elicottero, e la Guardia di finanza, che ha impiegato un velivolo del Roan per le ricerche dall’alto. Le perlustrazioni di superficie sono state effettuate anche con i mezzi navali dei vigili del fuoco. Nonostante il lungo intervento, il giovane non è stato ancora individuato.

Le ricerche sospese in serata

Nel tardo pomeriggio del 14 agosto le operazioni sono state sospese. Secondo quanto si apprende, una delle ipotesi è che il corpo possa trovarsi a una profondità di circa 300 metri, circostanza che rende necessario l’impiego di attrezzature specialistiche per proseguire le ricerche.
Le operazioni dovranno quindi proseguire con mezzi adeguati alle elevate profondità del lago.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Biella
Salvataggio
Vela
Disastri, Incidenti
Tuffi
Sport
118