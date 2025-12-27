Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 27 Dicembre 2025

L’impresa della vigilia di Natale, Morosini corre 100 km tra Bergamo e provincia: «Una sfida estrema»

LA STORIA. Il 35enne ha corso per oltre 13 ore sfidando pioggia e fatica. Il tragitto dalla Celadina ha toccato la città e vari paesi fino a Dalmine e ritorno.

Davide Amato
Davide Amato
Redattore
Morosini al traguardo
Morosini al traguardo

Ha corso cento chilometri in poco più di tredici ore, sfidando il meteo avverso, la stanchezza e soprattutto i propri limiti. È l’impresa compiuta il 24 dicembre, vigilia di Natale, dal preparatore atletico e personale trainer bergamasco Paolo Morosini. L’ultramaratona, con partenza e arrivo al Portone del Diavolo alla Celadina, s’è snodata per la città e diversi Comuni del circondario, come Curno, Stezzano e Torre Boldone, per citarne alcuni: «Non è stata una sfida solo fisica ma anche mentale, la pioggia e il freddo mi hanno accompagnato per ogni singolo minuto e con il cuore, la testa e le gambe mi sono messo alla prova fino in fondo - spiega il 35enne originario del Villaggio degli Sposi -. È tradizione chiudere l’anno con un allenamento importante e così è nata questa sfida estrema insieme all’amico Kevin Carlessi, mio compagno di avventure. Non è stato facile, complice il maltempo, il buio e i rifornimenti limitati».

Il gruppo alla partenza
Il gruppo alla partenza

Una sfida fisica e mentale

In quest’impresa, annunciata nelle scorse settimane anche attraverso i suoi canali social, Morosini è stato accompagnato da diverse persone che hanno voluto condividere un pezzo del percorso: «Siamo partiti in una quindicina, verso mezzogiorno - racconta Morosini, ringraziando familiari e amici per l’aiuto logistico -. C’è chi ha corso 15 chilometri, chi 30, chi 40. Dal 55esimo chilometro siamo rimasti in tre, mentre dal 65esimo ho corso da solo ed è diventato tutto ancora più difficile. Per gli ultimi dodici chilometri sono stato accompagnato da un altro amico e intorno all’1 di notte ho chiuso l’ultramaratona, stremato ma felicissimo». Gli imprevisti non sono mancati: «Dovevamo passare dal Parco del Serio, ma era impraticabile per il maltempo e quindi abbiamo cambiato in corso d’opera. Sono passato più volte per Bergamo, oltre che per Treviolo, Curno, Dalmine, Seriate, Stezzano, Azzano, Torre Boldone e Gorle».

«La vita e lo sport sono una gran bella sfida, per mettersi alla prova con se stessi»

Morosini non è nuovo a imprese di questo tipo: «Nei mesi scorsi con Carlessi abbiamo completato l’ironman a Lanzarote in Spagna - racconta l’ex preparatore atletico dell’AlbinoLeffe -. La vita e lo sport sono una gran bella sfida, per mettersi alla prova con se stessi». Archiviati i cento chilometri della vigilia Morosini non è rimasto fermo: «A Natale e Santo Stefano ho fatto degli allenamenti in palestra, per recuperare il prima possibile».

