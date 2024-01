Linea Bergamo-Treviglio, al via lo stop di 72 ore: primi disagi per chi viaggia - Foto e video

Nei giorni del grande rientro dalle vacanze natalizie non mancano i disagi per il traffico ferroviario a causa dello stop totale alla circolazione dei treni tra Bergamo e Treviglio, in vigore dalle 3 di oggi (4 gennaio) fino alle 3 di domenica 7 gennaio. La frequentata linea sarà infatti interrotta per 72 ore, in modo da consentire i lavori di manutenzione programmati da Rfi, Rete ferroviaria italiana. Nel tratto interdetto alla circolazione ferroviaria, sono stati cancellati i treni a lunga percorrenza mentre quelli regionali sono stati limitati a Treviglio.

Fin dalla prima mattina di giovedì non sono mancate le segnalazioni anche al giornale dei disagi per chi si sposta con il treno in questo periodo di festività per prendere coincidenze con altri treni e raggiungere le varie città italiane e per chi viaggia per lavoro. Per molti viaggiatori è stata un’amara sorpresa trovare l’indicazione verso i bus sostitutivi.

Inevitabili, quindi, i disagi per viaggiatori e pendolari, su una delle linee (circa 22 chilometri di lunghezza) con il maggior traffico, in particolare da e per Milano, anche perché i bus sostituivi impiegheranno circa il doppio del tempo di percorrenza dei treni. Pertanto, per andare da Bergamo a Milano bisognerà prendere il pullman fino a Treviglio e poi da lì il treno per il capoluogo di regione. Da Milano a Bergamo, invece, treno fino a Treviglio e poi bus verso la città orobica. I punti di fermata dei pullman sostitutivi saranno davanti alle stazioni o fermate di Bergamo, Stezzano, Levate, Verdello-Dalmine, Arcene, Treviglio Ovest e Treviglio. Ma per i bus tra Bergamo e Treviglio, calcolando tutte le fermate intermedie, è stimata un percorrenza di circa un’ora, appunto circa il doppio del tempo impiegato dal treno.